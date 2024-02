Presidente do Sport vê xenofobia no STJD após punição com portões fechados

"Está claro que a questão em si, por mais abominável e revoltante que seja, foi um problema no âmbito da segurança pública, não do clube".

O STJD alegou descumprimento do Sport ao artigo 158 da Lei Geral do Esporte, que fala sobre garantir segurança aos torcedores, dentro e fora dos estádios,

O órgão determinou que o Sport deverá atuar com portões fechados e sem sua torcida como visitante (exceto para jogos pelo Estadual).

O que diz o STJD

Ao UOL, o procurador Ronaldo Piacente descarta xenofobia:

"O presidente do Sport sabe que isso não existe. É uma medida cautelar, o clube vai ter acesso à ampla defesa e contraditório. Outros clubes já foram punidos no eixo Rio-São Paulo com perda de mando e portões fechados. Acusar e ofender os membros do STJD não me parece um boa estratégia de defesa. Me parece uma defesa apelativa do Sport. O clube já tem histórico de violência das torcidas".