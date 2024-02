CBF adia partidas do Fortaleza após atentado a ônibus

A CBF confirmou o adiamento de duas partidas do Fortaleza pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O pedido, atendido na noite de ontem (24), foi feito pelo clube para que os jogadores feridos no atentado contra o ônibus da equipe possam se recuperar.

O que aconteceu

Fluminense-PI x Fortaleza passou do dia 29 de fevereiro para 3 de março. O duelo será às 18h30, no Lindolfo, pela primeira fase da Copa do Brasil.