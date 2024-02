Abel se solidariza com o Fortaleza e pede punição exemplar após atentado

Abel Ferreira iniciou e finalizou sua coletiva após Palmeiras 3 x 1 Mirassol demonstrando solidariedade com o Fortaleza. A delegação do Leão do Pici foi atacada por torcedores do Sport na última quarta-feira.

Em primeiro lugar, gostaria de manifestar minha solidariedade com o Fortaleza, seus jogadores, seu treinador e todo o staff. Quando vi as imagens, fiquei realmente assustado. Acho que esses episódios mancham as coisas boas que o futebol brasileiro tem. A única coisa que eu peço é que as entidades responsáveis sejam exemplares. O futebol brasileiro tem muitas coisas boas e merece que as entidades tomem medidas exemplares nesses casos.

Abel Ferreira