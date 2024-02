Jogadores do Sport entram em campo com camisa do Fortaleza após atentado

Antes do apito do árbitro, posaram para foto segurando a faixa com a frase: "Nosso maior rival é o crime. Quem ataca o futebol, ataca todos nós".

O presidente do Sport, Yuri Romão, e o presidente do Náutico, Bruno Becker, também trocaram as camisas dos clubes e posaram para fotos.

Homenagem do Sport ao time do Fortaleza. pic.twitter.com/SN54YIRGNT -- Bastidores do Sport ?????? (@bastidoresport) February 24, 2024

Ataque ao ônibus do Fortaleza

O ataque ao ônibus do Fortaleza por parte da Torcida Jovem do sport aconteceu na noite da última quarta-feira, após o empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Sport pela Copa do Nordeste. Pedras e bombas foram arremessadas dentro do veículo.