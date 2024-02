Lesão de Luiz Gustavo abre as portas para volta de James no São Paulo

Na final da Supercopa, James não viajou para Belo Horizonte e criou um "climão" no vestiário do São Paulo.

Na ocasião, jogadores que sequer tinham condição de jogo estiveram presentes, como Rodrigo Nestor, ao contrário do colombiano.

Dias depois, James se reuniu com a direção tricolor e pediu para deixar o clube. O meia seguiu treinando normalmente enquanto não acertava a rescisão amigável.

Cerca de 10 dias depois, voltou atrás na decisão de saída e pediu para continuar no São Paulo. Ele se reuniu com líderes do elenco, com o técnico Thiago Carpini e direção para pedir desculpas por não ter ido a BH e reforçou sua vontade de permanecer no clube.