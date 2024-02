São Paulo empata com Guarani e segue embolado na briga por vaga no Paulista

O São Paulo apenas empatou em 1 a 1 com o Guarani hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Calleri marcou pelo Tricolor e Léo Santos desempatou.

Primeiro tempo: O São Paulo dominou as principais chances da primeira etapa e abriu o placar com gol de pênalti do Calleri. Léo Santos deu carrinho em Pablo Maia e o atacante argentino converteu. O Tricolor desperdiçou algumas chances no ataque e ainda viu Léo Santos ir de vilão a herói. O zagueiro empatou para o Guarani aos 50 minutos em sobra na área.

Segundo tempo: O Guarani jogou melhor que o São Paulo na maior parte do tempo e quase achou um gol em chute de Gustavo França. O São Paulo empilhou chances desperdiçadas e viu o jogo ficar truncado. Carpini até mexeu na equipe, mas as opções não trouxeram a explosão que o treinador buscava. Nos minutos finais, o Tricolor lançou bolas na área, insistiu em cruzamentos, mas não encontrou o gol. O Guarani se fechou e nem se arriscou em contra-ataques.