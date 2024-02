Calleri detona jogo do São Paulo e faz autocrítica: 'Também erro para c*'

Calleri desaprovou a atuação do São Paulo e fez uma autocrítica ao seu futebol após o empate em 1 a 1 com o Guarani hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Calleri fez uma autocrítica ao seu futebol e lamentou os erros do São Paulo nos últimos jogos e nesta noite. Contra o Guarani, o Tricolor fez um bom primeiro tempo, mas despencou de produção no segundo.