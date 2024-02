Carpini admite São Paulo desconcentrado e cita desgaste na segunda etapa

Ferreira buscando o gol: "Sobre o Ferreira, acho que essa vontade de querer ajudar muito com gols, além de como tem ajudado, talvez traga pra ele uma responsabilidade que possa atrapalhar. O gol virá de forma natural"

Sobre Luiz Gustavo e James

"Achei muito nobre da parte dele não ter ido pra Belo Horizonte. Queremos trabalhar com quem quer trabalhar no São Paulo. E acho que ele entendeu que temos um bom ambiente e em um ano promissor pelo trabalho construído. Esse momento de oscilação, o momento bom também vai voltar. Isso tudo deve ter despertado no James o desejo de permanecer. Ele se desculpou com os atletas. É um cara de capacidade técnica indiscutível. Perdeu um período, vamos avaliar em que estágio ele está, até pela capacidade técnica que tem o atleta."

"Sobre Luiz [Gustavo], ele teve uma lesão detectada. O clube deve, a partir de amanhã, tomar providências da parte burocrática para fazer a troca do atleta. Espero que seja um reforço e que entenda os processos. Chegará para ajudar e existe uma hierarquia que primeiro de tudo é o São Paulo. Acima de tudo. O nosso ambiente... mesmo quando [James] manifestou o desejo de sair, nunca criou problemas e cumpriu com suas obrigações, com um astral bom. Agora esperamos que ele tenha capacidade de nos ajudar."



Jogadores pendurados



"São as dificuldades que enfrentamos no início da pré-temporada, essas tomadas de decisões estão no pacote. Vamos trabalhar jogo a jogo. O clássico ele é diferente e é uma dúvida. Vamos discutir internamente e eu vou tomar essa decisão. E são minhas. Mas não são simples, às vezes as pessoas pensam 'poupa e pensa no clássico', mas estamos disputando uma classificação que não está assegurada em um grupo disputado. É muito importante esse jogo de quarta, como o clássico, mas um jogo de cada vez. Vamos avaliar o que for melhor."



"Arboleda nós vamos trabalhar duas alternativas. Com o pouco tempo para quarta-feira buscaremos o que temos de melhor. A volta de alguns atletas foram muito importantes, falta sim um pouco do ritmo, do Rato... um pouco menos, mas o Lucas ficou fora um período maior. Mas as situações pro clássico vamos pesar depois."



Melhora do cruzamento



"Isso é, primeiro se explica pela ausência de um lateral, temos um improvisado. Hoje, tivemos, na minha concepção, nos números, o tamanho de cruzamentos, de 22, 23 finalizações, São Paulo foi melhor em tudo. Mas não conseguimos a vitória. Claro, temos que dar toda atenção pro Paulistão, São Paulo tem que chegar e brigar por título em tudo. Mas os cruzamentos são sim muito trabalhados. Jogar três jogos sem lateral direito você perde em volume. A referência de assistências hoje é o Rato, estava lesionado. Perdemos conjunto com isso. E se perde... precisamos trabalhar e dar a mesma informação e comportamento pra todos. Isso requer tempo e treino e conhecimento entre os atletas."



Classificação



"Não, vamos brigar jogo a jogo. Sabemos da importância e tem todo um contexto de temporada e planejamento. A responsabilidade é grande. Um grupo que há cinco meses vem de duas conquistas. São grandes. Eles têm o tamanho da responsabilidade desse projeto. Isso a gente divide internamente [a responsabilidade]. Precisamos fazer jogo a jogo. Trabalhamos sempre com a possibilidade de ir lá e vencer, trabalhamos pensando no lado positivo. Seguir ajustando os detalhes, contar com cada vez mais minutagem dos jogadores que estão voltando à ficar disposição, de maneira gradativa. Jogo a jogo. Sempre respeitamos a competição, a maneira que a situação está oscilando de maneira negativa com relação à pontuação, mas não tem desespero. Vamos nos preparar para quarta-feira, zerar o número de rodadas para todos estarem na mesma página. Vamos jogo a jogo. O que nos deixa otimista é contar com o apoio do nosso torcedor, boas energias. Sei que vamos contar com um grande número de torcedores em Brasília."



Falta concentração do São Paulo?



"Sem dúvidas um pouco de falta de atenção, porque final de jogo a gente conversa muito. O cansaço já está lá em cima, a oxigenação do cérebro já está menor. É a hora que temos que ter tomadas de decisões de segurança. Isso ainda é pelo início de temporada. Detalhes nos finais dos tempos dos jogos e determinado o resultado das partidas. Que isso possa voltar a acontecer ao nosso favor."

Ferreirinha e a sede por gol