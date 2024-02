Influenciador é demitido do Vasco após defender Daniel Alves

A justiça espanhola condenou o Daniel. Eu acho que ele não fez. É a minha opinião, mas pouco importa a minha opinião. Só me posicionando para quem cobrou. Me permito sempre a dúvida nesses casos, principalmente envolvendo jogador de futebol, até de basquete, pessoas muito poderosas. Ao mesmo tempo que se acha o dono do mundo existe um outro cartel de golpes enormes. Fui Clear

O UOL apurou que o presidente Pedrinho foi quem definiu a demissão. A torcida já havia criticado a definição de Fui Clear como gestor e, após a declaração, a pressão ficou insustentável apesar da amizade dos dois. O Fut7 não tem ligação com a 777 Patners, dona da SAF vascaína.

O Vasco oficialmente não diz se a decisão partiu de dentro do clube. O cruz-maltino, porém, adota uma postura de não admitir comportamentos desse tipo por entender que vão contra os valores da instituição. "Ele vai dizer o que quiser sobre a forma como foi a saída", disse uma fonte.

Comunicamos que Eduardo Semblano "Fui Clear" não está mais a frente da gestão do Fut7, modalidade licenciada pelo Vasco da Gama. Vasco, em nota oficial

A parceria se tornou pública na semana passada. A publicação feita pelo empresário no dia já não está mais disponível no Instagram.

O UOL tentou contato com o influenciador, mas ele não se pronunciou até o momento. Caso ele retorne o contato, a reportagem será atualizada.