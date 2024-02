Jogador do Náutico bebe cerveja de torcedor durante comemoração; veja

O momento foi capturado por um dos torcedores presentes. O vídeo do momento foi compartilhando nas redes sociais pelos torcedores.

Apesar da euforia da comemoração, o gesto custou caro para o jogador. O atacante recebeu um cartão amarelo do árbitro pela sua interação com a torcida, como relatado na súmula do jogo, mas a bebida não chegou a ser citada.

O Náutico venceu o Sport por 1 a 0 e se classificou para a segunda fase do Pernambucano. A equipe volta a campo para enfrentar o River-PI, no dia 5 de março, pela Copa do Nordeste.

Eu daria? eu daria toda minha cerveja p paulo sérgio pic.twitter.com/AniOOgLrxM -- joão (@joaoviniciusnp) February 25, 2024

Sport com a camisa do Fortaleza

Os jogadores do Sport entraram em campo para o clássico contra Náutico pelo Campeonato Pernambucano usando a camisa do Fortaleza. A ação acontece após o atentado promovido por torcedores do Leão da Ilha à delegação do clube cearense.