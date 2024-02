Sport já processou organizada que atacou ônibus do Fortaleza

A equipe recorreu da decisão e a organizada foi obrigada pela Justiça de Pernambuco a pagar os danos, mas isso nunca foi efetivado. A sentença favorável ao Sport ocorreu em 2018, com a determinação de receber R$ 575.833,90, incluindo a multa prevista no Código de Processo Civil.

O valor nunca chegou a ser pago, pois a organizada não possui relacionamentos com instituições bancárias, dificultando a execução da indenização. Um oficial de Justiça encontrou apenas cinco camisas para penhorar.

A conduta do réu [Torcida Jovem] acaba por prejudicar a imagem do autor devido à repercussão do caso na mídia, assim como, pelo fato de a torcida ser associada à sua imagem juiz Brasílio Antônio Guerra, da Seção A da 2ª Vara Cível da Capital.

A execução do pagamento foi suspensa em 2021 devido à falta de bens executáveis.

Ataque ao ônibus do Fortaleza

O ataque ao ônibus do Fortaleza por parte da Torcida Jovem do sport aconteceu na noite da última quarta-feira, após o empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Sport pela Copa do Nordeste. Pedras e bombas foram arremessadas dentro do veículo.