Mulher de jogador do Fortaleza relata drama ao descobrir ataque a ônibus

A publicitária Suellen Santana Affini, esposa do volante Lucas Sasha, do Fortaleza, relatou a aflição ao falar com o marido pelo telefone logo após o ônibus do time ser atacado com bombas e pedras, na última quarta-feira.

Era por volta de 00:30 de quinta-feira quando Lucas me mandou mensagem dizendo que estava indo pro hotel. Nos despedimos. Vinte e cinco minutos depois, vejo uma chamada perdida no celular. Imaginei logo que algo estava errado. Então, eu retorno. Lucas começa a me contar o ocorrido, ainda em estado de choque, de tudo que tinha acontecido Suellen Santana Affini, ao UOL