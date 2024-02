Jogador do Fortaleza responde a filha após ataque: 'Isso não é futebol'

O lateral Dudu, do Fortaleza, foi ferido no atentado contra o ônibus da equipe em Recife e foi recepcionado pela família ao desembarcar na capital cearense. A filha do jogador, Bella, perguntou ao pai se ele tinha se machucado no trabalho.

O que aconteceu

Dudu respondeu à filha nas redes sociais, informando que não estava trabalhando, mas que saiu para trabalhar quando foi atacado.