PVC: Dirigentes prestam solidariedade ao Fortaleza, mas não querem agir

O colunista Paulo Vinícius Coelho contou no De Primeira que muitos dirigentes entraram em contato com o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, para se solidarizar após o ataque à bomba contra o ônibus do clube, mas poucos se dispuseram a agir.

PVC voltou a conversar com Marcelo Paz, após a entrevista exclusiva no programa de ontem, e ouviu "histórias incríveis, uma delas, assustadora". O colunista do UOL cobrou medidas dos clubes e federações junto ao Ministério da Justiça para combater a violência no futebol.

'Muitos dirigentes ligaram para Marcelo Paz': "Primeiro, muitos dirigentes ligaram para ele para se manifestar, mas ninguém resolveu fazer até aqui uma caravana até o Ministério da Justiça para discutir o que tem que fazer depois de um atentado à bomba com um ônibus de jogadores. A gente costuma dizer que uma hora vai morrer um jogador, mas já morreram centenas de torcedores, então morrer gente já morreu muito".