STJD atende procuradoria e Sport jogará sem torcida até julgamento

Torcida do Sport poderá assistir ao clássico contra o Náutico amanhã (24). A partida, no Estádio dos Aflitos, é válida pelo Campeonato Pernambucano, que não é organizado pela CBF.

O primeiro jogo em que a punição valerá será na próxima quarta-feira (28), pela Copa do Brasil. Na primeira fase da competição, o Sport enfrenta o Trem-AP fora de casa. Os pernambucanos também jogarão sem torcida na Copa do Nordeste.

O julgamento do Sport pelos atos de violência contra o Fortaleza ainda não tem data prevista. No entanto, a decisão do STJD é uma sinalização de que o tribunal tem a intenção de punir o clube para evitar novos episódios como os da última quarta-feira (21).

Confira a decisão na íntegra:

"Em referência a MEDIDA INOMINADA ACAUTELATÓRIA interposta pela PROCURADORIA DA JUSTIÇA DESPORTIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO FUTEBOL em face do SPORT CLUB RECIFE, com fundamento nos artigos nº 119, 211, 213 e 283 do CBJD; art. 2º., XI da Lei 9.615/1998; artigos. 2º., XVI, 146, 149 e 158 da Lei 14.597/2023, para preservação da ordem esportiva, espírito esportivo, Segurança Desportiva, proporcionalidade e razoabilidade DEFIRO o pedido da procuradoria de forma a: (a) determinar que os futuros jogos (Competições realizadas e promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol - CBF) a serem realizados pelo Sport Clube do Recife se deem na forma de PORTÕES FECHADOS até que seja julgada pela Comissão Disciplinar competente a futura denúncia a ser proposta pela Procuradoria de Justiça Desportiva, observado o máximo legal de partidas a que se refere o §1º. do art. 213 do CBJD.

A referida decisão se pauta no terrível acontecimentos envolvendo o ataque ao ônibus do Fortaleza Esporte Clube, em que na data de 21.02.2024 - o qual após o jogo da rodada no 04, da fase de grupos, pela Copa Nordeste (masculino), na saída do Estádio Governador Carlos Wilson Campos ("Arena Pernambuco"), em São Lourenço da Mata/PE, entre as equipes do Sport Recife/PE e Fortaleza/CE - o ônibus que transportava os atletas do Fortaleza foi apedrejado por torcedores do Sport Recife, além de uma bomba lançada contra a lateral do veículo.