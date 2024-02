Estilos opostos de Tite e Diniz mudaram seleção e se encontram no Fla-Flu

O treinador do Flu chegou na seleção rompendo aos poucos os laços com o trabalho de Tite, mas não totalmente. Além de alguns nomes convocados, o jeito de jogar também foi mudando e isso dificultou a adaptação do time ao novo modelo.

Temos de ter consciência de sair para um jogo totalmente posicional para um jogo que não é posicional. É água e vinho. É ter tempo, e a gente não tem. Foram dois dias para executar em campo. É ter paciência. Não é passar o que a gente tinha como base para um estilo de jogo diferente. É encontrar o estilo de jogo do Diniz pouco a pouco

Danilo, depois do empate com a Venezuela em outubro

Na época, os líderes da seleção falaram bem do que foi feito antes. Apesar do resultado na Copa do Mundo do Qatar, havia o entendimento no grupo de que o que foi feito por Tite beirou a perfeição. Por isso, não queriam descartar o esforço empregado.

Alguns novatos tiveram oportunidade com Diniz. Como os goleiros Lucas Perri e Bento, o zagueiro Nino, os laterais Caio Henrique, Carlos Augusto, Yan Couto e Vanderson e os meio-campistas André, Joelinton e Raphael Veiga.

Se há algo em comum com a dupla é o tratamento humano. Tanto Tite quanto Diniz são frequentemente elogiados publicamente e nos bastidores pelo cuidado com os jogadores e funcionários no dia a dia. Na seleção não foi diferente.