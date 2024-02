Flamengo atinge R$ 210 milhões em patrocínios na camisa em 2024

O principal motivo do aumento foi a troca do patrocinador master, do BRB para a Pixbet. O valor saltou de R$ 45 milhões para R$ 85 milhões, exatamente o crescimento total do uniforme. As outras propriedades se mantiveram estáveis, mas há essa possibilidade de outro incremento por conta do meião.

Além disso, há a questão da variável em torno do contrato da Adidas. O acordo envolve um montante considerável de royalties. Por isso, gira entre R$ 60 e 70 milhões. No ano passado, com a falta de título, a arrecadação esteve no patamar mais baixo. Para o cálculo de 2024, o blog considerou o valor médio, isto é, R$ 65 milhões.

Além disso, o clube tem como patrocinadores Mercado Livre, BRB (deslocado do master), Assist Card, ABC e TIM. Todos esses já estavam no ano passado no uniforme do time.

Os patrocínios fora do uniforme são os que têm mais evoluído. Nesta semana houve a aprovação do acordo com a Brax por um contrato de R$ 66 milhões por ano pelas placas do Brasileiro de 2025 a 2029. Há ainda patrocinadores digitais ou em camisas das categorias inferiores.

No orçamento divulgado para 2024, o clube prevê ganhar R$ 324 milhões na parte comercial. Isso inclui patrocínios no geral e royalties. A estimativa para 2025 e 2026 é de algo nessa faixa.

O presidente Rodolfo Landim disse que "o céu é o limite" em relação às metas de arrecadação do Flamengo. Os orçamentos do clube nos últimos anos são sempre acima de R$ 1 bilhão por temporada.