Flamengo anuncia aplicativo Kwai como novo patrocinador

O vínculo é até o fim do ano. A estreia vai acontecer no clássico com o Fluminense, domingo, pelo Carioca.

A plataforma será a rede social prioritária do Rubro-Negro. "Os fãs do time poderão encontrar vídeos semanais com atletas, os momentos "Bom pra Kwai", que mostrarão os melhores lances e jogadas da equipe, bastidores dos treinamentos e viagens", diz trecho do comunicado do Fla.

"Nossa parceria com o Kwai retrata bem o que pretendemos com todos os nossos patrocinadores: ir além da simples exposição nos uniformes. Ao lado da plataforma, vamos buscar novos públicos e diversificar estratégias nas redes sociais, que são um ativo importantíssimo e muito valioso para o Flamengo", disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do clube.