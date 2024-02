Presidente do Sport, sobre ataque ao Fortaleza: 'Não é esporte, selvageria'

Na opinião de Romão, os responsáveis pelo ataque instauraram um clima de terror e podem prejudicar muitos torcedores do Sport. "Até quando vamos viver esse clima de terror, em que um resultado ou uma simples partida de futebol leva a isso? Por causa de alguns, grande parte das torcida é prejudicada".

Seis jogadores do Fortaleza ficaram feridos com estilhaços de bomba após um ataque ao ônibus da delegação.Os atletas passaram a noite em um hospital em Recife, acompanhados por uma delegação do clube pernambucano, que arcou com os custos do atendimento.

Dentro de campo, Sport e Fortaleza empataram em 1 a 1. Com o resultado, os cearenses assumiram a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, com sete pontos, enquanto os pernambucanos são vice-líderes do Grupo A, com a mesma pontuação.

Em entrevista ao De Primeira, do UOL Esporte, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, disse que o clube pode não entrar em campo nos próximos jogos e pediu que a punição não demore. "Nosso posicionamento é de não jogar até que eles se recuperem, espero que se recuperem logo, mas também a punição, porque a impunidade é a mãe do próximo crime".