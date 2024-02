Bomba, sangue e revolta: a cronologia do ataque ao ônibus do Fortaleza

A delegação chegou ao Ceará na manhã de hoje, e o Fortaleza não quer jogar até que os atletas feridos se recuperem. O clube tem um confronto inicialmente programado para a quinta-feira (29), pela Copa do Brasil, contra o Fluminense-PI, novamente fora de casa.

Veja principais reações

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, desabafa: "O Fortaleza não tem que voltar a campo enquanto seus jogadores lesionados estejam recuperados e enquanto os agressores não forem punidos. Estou com prejuízo emocional, físico e que chega no prejuízo técnico. Meu goleiro está com sete pontos na cabeça, o Escobar, que é o único lateral que eu tenho, porque o Bruno Pacheco está lesionado, está com 13 pontos no rosto e teve um trauma cranioencefálico. Quem vai arcar com isso? Nosso posicionamento é de não jogar até que eles se recuperem, espero que se recuperem logo, mas também a punição, porque a impunidade é a mãe do próximo crime. Se não houver punição, vai ter outro, até morrer alguém."

Sport lamenta: "O Sport Club do Recife repudia veementemente os atos de violência praticados contra o ônibus da delegação do Fortaleza Esporte Clube na saída da Arena de Pernambuco após a partida desta quarta-feira. Os absurdos atos de violência não condizem com a real conduta e comportamento da torcida rubro-negra, tampouco com os valores do clube — que sempre irá abominar esse tipo de postura."