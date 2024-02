Palmeiras deve superar R$ 100 milhões em reforços para 2024; veja valores

O Palmeiras quer a contratação de um atacante para repor a saída de Endrick — que vai para o Real Madrid no meio do ano — e deve superar os R$ 100 milhões gastos em contratações para a temporada 2024.

O que aconteceu

Palmeiras já gastou R$ 89,3 milhões em cinco reforços para a temporada. O Alviverde já anunciou as contratações do meio-campista Aníbal Moreno, do atacante Bruno Rodrigues, do lateral esquerdo/ponta Caio Paulista, do atacante Lázaro e do meia Rômulo.