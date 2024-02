Allianz terá evento musical com 'gramado novo' antes de jogos do Palmeiras

A Real Arenas retirou todo o composto termoplástico do gramado do Allianz Parque. O trabalho foi muito cuidadoso para não deixar nenhum resquício da "pasta" que estava formada no gramado.

A WTorre vai trocar o material do gramado do Allianz Parque para uma solução similar ao do campo do Botafogo no Nilton Santos. O material orgânico de cortiça está em Portugal e chegará ao Brasil para ser instalada no começo de março.

Abel Ferreira queria a troca total do gramado, mas não foi isso que aconteceu. A Soccer Grass, empresa responsável por instalar o gramado no Allianz, fez um estudo no gramado sintético e diz que ele está em perfeitas condições. As fibras seguem com a mesma altura de quando foram instaladas em fevereiro de 2020.

O gramado sintético do Allianz Parque é o mais próximo de um campo natural em toda a América Latina, por utilizar fios de grama na base do sistema de tecelagem dos tufos, contribuindo para a manutenção, regularidade do jogo, permeabilidade e drenagem do gramado. Soccer Grass

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.