Qual era o tamanho de Neymar na idade de Endrick? Veja comparação

Endrick é um dos principais fenômenos revelados pelo futebol brasileiro nos últimos anos. Aos 17 anos, o jovem do Palmeiras já está acertado para jogar no Real Madrid a partir da metade de 2024. O sucesso, com boas marcas de gols e títulos, levou torcedores a compará-lo com Neymar, hoje com 32 anos, mas quando ele tinha 17, em 2009, e vestia a camisa do Santos.

O atacante do Palmeiras tem 17 anos e 7 meses. Ele já conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Supercopa do Brasil (2023) e um Campeonato Paulista (2023). Na mesma idade, Neymar ainda não tinha festejado nenhum título. A quantidade de vezes que o palmeirense entrou em campo também supera a de Neymar no mesmo período: 62 contra 37 jogos.

Com mais jogos, Endrick também foi às redes mais vezes. São 18 gols contra oito de Neymar. O que chama a atenção, porém, é que o índice de minutos jogados por partida é semelhante. Endrick tem média de 51,3 minutos por jogo. Enquanto Neymar tinha 50,4.