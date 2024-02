Exposição da vítima e rompimento com defesa: 420 dias do caso Daniel Alves

Foi sob as rédeas de Martell que foram pedidas duas vezes a liberdade provisória do jogador. A defesa entregou os documentos do jogador à Justiça alegando que o brasileiro não fugiria e que tinha vínculos familiares na Espanha.

A ex-esposa e ex-sócia de Daniel Alves, Dinorah Santana, inclusive se mudou com os filhos do jogador para Barcelona para reafirmar esse laço com a cidade. Não adiantou. O laço entre eles se rompeu no fim do ano passado, quando Dinorah alegou que o ex-marido devia três anos de pensão.

Quatro dias depois da prisão, o UOL conseguiu com exclusividade uma entrevista com a advogada do caso, Ester García López — a única entrevista concedida por ela a veículos de imprensa no mundo.

À época, a advogada disse que a denunciante estava em estresse pós-traumático e fazendo tratamento para inibir ISTs (infecções sexualmente transmissíveis): "Quero prisão, não quero dinheiro", teria dito a vítima a Ester.

Em maio de 2023, o UOL teve acesso exclusivo às gravações que têm sido usadas pela Justiça espanhola no caso. As imagens mostram a denunciante e a prima caminhando em direção à saída — ela apresenta dificuldade para caminhar; mostra o joelho ferido para a amiga e começa a chorar. As duas se abraçam por cerca de um minuto, até que são abordadas por um segurança da discoteca, a poucos metros da porta de saída. Ainda chorando, a vítima explica ao funcionário o que aconteceu e volta a mostrar o joelho ferido; o segurança chama o gerente da Sutton.

Cinco versões

A primeira entrevista de Daniel Alves, a uma rede de televisão espanhola, seguiu a mesma linha de sua primeira versão oficial do que teria acontecido naquela noite: ele foi enfático ao dizer que nunca tinha visto a mulher que o acusava. Depois, afirmou que esteve com ela no banheiro, mas que nada aconteceu; a terceira versão foi de que entre os dois teve apenas sexo oral. Em abril de 2023, Alves deu uma nova versão, admitindo que houve, sim, penetração, mas com consentimento.