Daniel Alves chora e diz que mentiu sobre sexo para preservar casamento

Guardiola perguntou sobre a condição financeira do jogador, que disse ter apenas 50 mil euros na conta quando pagou os R$ 900 mil (150 mil euros) à Justiça. "Perdi todos os meus contratos", chorou.

Questionado sobre ter falado com a denunciante depois de terem saído do banheiro, Daniel Alves disse que não voltou a vê-la, assim como não viu as amigas que estavam com ela.



"Bruno me levou para casa, minha esposa já estava dormindo. Deitei e dormi".

Ao fim do depoimento, o Ministério Público pediu a palavra para apontar contradições. O júri pediu um recesso de dez minutos para analisar o depoimento.

O Ministério Público confirmou o pedido de nove anos de prisão; a acusação pede a pena máxima, 12 anos, enquanto a defesa quer absolvição. Entretanto, Guardiola sugere como alternativa um ano de prisão (que ele já cumpriu) + 50 mil euros de multa.