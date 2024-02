Sócio de boate, em julgamento de Dani Alves: 'Ela queria sair e não podia'

Robert Massanet, um dos sócios da boate Sutton, testemunhou hoje (6) no julgamento de Daniel Alves.

O que aconteceu

Encontro com a suposta vítima: "O Daniel era um cliente habitual. Naquela noite, o vi algumas vezes, até me deparar com uma garota chorando. Foi muito difícil para ela explicar o que havia acontecido. Fomos com ela até uma área mais tranquila, sem música, para que pudesse explicar".

Relato do que aconteceu no banheiro: "Ela disse que ninguém acreditaria nela. Falou que entrou no banheiro de forma voluntária, mas que depois quis sair e não conseguiu. Perguntei se havia acontecido algo mais grave, e ela disse que sim. Perguntei se havia tido penetração, e ela disse que sim. Ela queria ir embora para casa, mas eu insisti que ela precisava ficar para que ativássemos o protocolo. Ela só repetia que ninguém acreditaria nela".