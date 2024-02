Welington só renova se São Paulo mudar proposta; Inter e Botafogo monitoram

A diretoria do São Paulo e o estafe do lateral-esquerdo Welington não têm falado a mesma língua durante as conversas pela renovação contratual do jogador. O UOL apurou que para que o vínculo seja estendido, o Tricolor terá de mudar os moldes das propostas feitas até agora.

O que aconteceu

A valorização oferecida pelo São Paulo a Welington não agradou. A maior parte do aumento salarial oferecido pelo clube foi feita em forma de gatilhos futuros.

Se os moldes do negócio não mudarem, a tendência é que o lateral não renove. O UOL ouviu pessoas próximas à carreira do jogador que esperam uma mudança de postura do Tricolor para resolver a negociação. A divisão da oferta entre salário em carteira e direito de imagem também desagrada.