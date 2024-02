Vontade de brilhar no São Paulo fez James pensar por dias e decidir ficar

James Rodríguez quer brilhar no São Paulo. O colombiano que chegou a pedir para sair do clube repensou a decisão por alguns dias desde a semana passada de se desculpar com elenco e diretores e pedir para ficar no clube.

O que aconteceu

O colombiano tinha uma expectativa alta com sua transferência ao São Paulo. James chegou com sede de brilhar no futebol brasileiro e ser protagonista do Tricolor na conquista de títulos.