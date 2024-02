São Paulo: Welington abre jogo sobre ofertas e diz o que quer para renovar

Início difícil

"A gente vem da periferia e tudo é mais difícil. No começo, tinha dificuldades de chegar em Cotia. Comecei em uma escolinha licenciada do São Paulo e com 12 anos fui para Cotia. Até então eu passava bastante dificuldade para chegar nos treinos. Com a ajuda do São Paulo, que continua me ajudando até hoje e sou grato por tudo isso, fui me mantendo e cheguei ao profissional. Como morava distante, naquela época minha mãe não tinha carro, então tinha que se virar. Ônibus, trem, metrô até Cotia. Era muito longe. Pegava três ônibus e trem. Dava 1h30. Saía de casa às 5h30 da manhã para chegar a tempo do treino. Desde os 12 anos. Com 14, começa o alojamento e aí deu uma melhorada porque eu ficava lá em Cotia. Eu morava em Diadema. Eu passava a semana em Cotia e no fim de semana ia para casa."

Quase volante

"É uma história muito louca. Eu sempre joguei de lateral, mas cheguei na base como volante. Treinador me colocou para fazer um teste como lateral e eu já sabia jogar. De lá pra cá foi só lateral e é a posição que mais me identifiquei."

Títulos e Carpini

"Já tinha ganhado o Paulista e agora Copa do Brasil e Supercopa. Sonho também em ganhar a Libertadores, outra Copa do Brasil. Procuro fazer história aqui dentro. Enquanto estiver aqui, minha meta vai ser fazer história e ficar marcado como uma geração vitoriosa. Apesar da pouca idade do Carpini, isso não vai interferir em nada aqui dentro. Ele é o comandante. O que ele falar, temos que escutar. É saber separar. Ali era um momento de comemoração de estarmos curtindo, então essa brincadeira é bem saudável. Pra ele, vai ser muito bom aqui dentro do São Paulo no crescimento da carreira dele. É um cara que em pouco tempo dá para ver que é de grupo, que acolhe bastante, e espero conquistar bastantes títulos com ele."