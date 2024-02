Quem é zagueiro de 18 anos que virou opção no Palmeiras após lesão de Gómez

Ontem, o Palmeiras anunciou que renovou o vínculo de Vitor Reis até fevereiro de 2027 — o anterior terminaria em novembro de 2025.

A expectativa é de que o jogador seja opção no banco de reservas na partida contra o Mirassol. As equipes se enfrentam neste sábado (24), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri.

Quem é Vitor Reis

Vitor Reis é um zagueiro de 18 anos que gera muita expectativa dentro do Palmeiras por ser muito técnico. Ele tem como pontos fortes a saída de bola, o jogo aéreo e o espírito de liderança. Ele foi capitão do Palmeiras e da seleção brasileira em diversos momentos na base.

Ele é mais um jovem criado no Palmeiras que está pulando etapas. Mesmo com 18 anos, ele já estreou no sub-20 e até esteve no banco de reservas no duelo contra o RB Bragantino pelo Paulistão deste ano.

Em outubro do ano passado, Vitor Reis foi eleito pelo conceituado jornal britânico "The Guardian" um dos 60 jovens jogadores do mundo com maior potencial. Ao todo, quatro brasileiros nascidos em 2006 fizeram parte dessa lista, entre eles outras duas Crias da Academia: o atacante Endrick e o meia-atacante Luis Guilherme.