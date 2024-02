Técnico de Rômulo sobre escolha pelo Palmeiras: 'Melhor entre clubes de SP'

Veja outras falas do técnico

Destaque de Rômulo no Novorizontino: "Ele é um menino preparado. Dentro do Paulistão tem aquela estrela que brilha e depois em alguns casos ela se apaga, mas não é esse caso. Ele foi protagonista na reta final da Série B do ano passado. Em sete jogos, ele fez seis gols. Cabeça boa, família por trás".

Negociação com o Palmeiras durante a disputa do Paulistão: "Falo bastante com ele, deixando ele bem à vontade. Essa situação mexe com qualquer atleta [ser negociado com um clube grande]. Ele é grato demais com todos aqui, vai honrar demais a camisa do Novorizontino até se transferir de forma definitiva. Ele consegue chamar para si a responsabilidade, acha o passe, acha o gol, ajuda defensivamente. É muito bom jogador".

Campanha do Novorizontino no Paulistão: "Nosso grupo é muito delicado [Novorizontino, São Bernardo, São Paulo e Botafogo-SP]. Todo mundo embolado e todo mundo jogando bem. A gente fala jogo a jogo. Estamos preparados. A vitória contra o Santos na Vila Belmiro nos fortalece ainda mais a confiança e no trabalho que tá sendo feito, e temos que pontuar. Temos que fazer valer o mando".

O Palmeiras superou a concorrência do Botafogo e fechou o negócio em R$ 6 milhões por 70% dos direitos econômicos. Rômulo estará à disposição de Abel Ferreira após o Paulistão, já que pelo regulamento da competição ele não pode atuar por outro clube.