É exagero dizer que Arrascaeta é o melhor jogador do Brasil?

Talvez seja necessário começar este texto confessando que não sou uma pessoa comedida — como alguns já devem ter notado. Me empolgo e perco a empolgação com a mesma velocidade que meu filho pula na cama às dez da noite.

Mas é difícil não se empolgar com Giorgian De Arrascaeta. E o homem estava inspirado ontem no Maracanã, na vitória do Flamengo por 4 a 0 sobre o modesto Boavista-RJ.

Ah, era o Boavista. Aí qualquer um brilha.