Jogo do Corinthians hoje (22/2) na Copa do Brasil: horário e onde assistir

O Corinthians tem a vantagem do empate para avançar à próxima fase.

O Timão ainda não perdeu desde a estreia do técnico António Oliveira. No último jogo, a equipe empatou com o rival Palmeiras por 2 a 2, no Paulistão.

O Cianorte vem de um empate por 2 a 2 contra o Maringá pelo Paranaense.

Cianorte x Corinthians -- Copa do Brasil

Data e horário: 22 de fevereiro, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Regional Willie Davids, em Maringá (PR)