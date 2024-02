'Pilhado' e exigente: Como é António Oliveira nos treinos do Corinthians

António Oliveira é muito participativo nos treinos do Corinthians, instigando os jogadores sem parar. O UOL acompanhou a reta final da atividade de ontem, que foi aberta à imprensa.

O que aconteceu

O treinador português deu início a um coletivo 11x8 em espaço reduzido. A primeira parte do treino teve um exercício tático de preparação para o jogo de amanhã contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, com a participação dos titulares, que foram realizar um complemento físico na academia quando a imprensa entrou.

António ficou no centro do gramado, no meio dos jogadores, gritando instruções a todo momento. Sempre com uma bola sob o braço para repor rápido, ele bradava orientações para os atletas na atividade, que tinha como foco as transições ofensivas e defensivas.