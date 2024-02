Como fica o ataque do Corinthians sem Yuri Alberto e Pedro Raul

Sem os centroavantes, o Alvinegro paulista precisará improvisar ou recorrer à base. Utilizar o paraguaio Angel Romero como referência na área é uma possibilidade, assim como recorrer a Arthur Sousa, atacante campeão da Copinha e que já marcou no profissional — sendo no clássico contra o São Paulo, inclusive. Giovane é outra alternativa, assim como Gustavo Mosquito e Pedro Henrique, opções mais para as beiradas, mas que também podem ser utilizados.

Para o colunista PVC, centralizar Romero é a opção natural, mas Igor Coronado também pode aparecer na frente. Ele destacou que o meia-atacante de 31 anos pode atuar como um "falso 9" e ser opção para alternar posição com o camisa 11.

É a opção que eu enxergo, centralizar Romero por enquanto, e fazer um time que tenha Mosquito pelo lado, ou Coronado entrando, também pode jogar pelo lado. Coronado é um cara que joga nas quatro do ataque, de falso 9 também pode ser, mais uma alternância, ora de centroavante falso e Romero pelo lado, ora Romero de centroavante e Coronado pelo lado. Arthur Sousa também é uma hipótese, mas é jogar muito no fogo, na reta final da fase de grupos. Porém, a gente viu muita gente acontecer assim: no aperto, entra e resolve. Mas acho que é mais entre Romero e Coronado. PVC

António Oliveira vai começar a testar seu novo ataque hoje. Ontem, os titulares fizeram um trabalho regenerativo. O Corinthians volta a campo na quinta-feira (22) para enfrentar o Cianorte, fora de casa, pela Copa do Brasil.