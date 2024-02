Sogra da Fiel: Família de técnico do Corinthians entra na onda e cria conta

Familiares de António Oliveira estranharam, a princípio, o interesse da torcida do Corinthians no estado de saúde da sogra do treinador português. Depois da explicação, no entanto, eles embarcaram na brincadeira e até criaram um perfil nas redes sociais: o Sogra da Fiel.

O que aconteceu

O perfil foi feito por Marcia Oliveira, esposa de António. Ela inicialmente ficou confusa quando viu que sua mãe tinha virado assunto entre torcedores, mas entendeu quando soube do contexto envolvendo a polêmica saída de Vítor Pereira do clube e posterior acerto com o Flamengo — VP deixou o Corinthians alegando que precisava cuidar da saúde da sogra em Portugal, mas depois fechou com o time carioca.

Marcia contou ao UOL que a ideia surgiu porque recebia diversas mensagens de torcedores perguntando sobre sua mãe. Ana, de 64 anos, esteve com a filha e os netos acompanhando o genro na viagem a São Paulo para ele assinar com o Alvinegro paulista e não passou despercebida pela torcida no desembarque — a família passava 15 dias de férias no país.