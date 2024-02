Messi se desculpa com torcedores chineses por não jogar em Hong Kong

O astro argentino Lionel Messi se desculpou com os torcedores chineses depois da polêmica por sua ausência em um jogo de pré-temporada do Inter Miami em Hong Kong, em um vídeo publicado nesta segunda-feira (19) na rede social Weibo.

"Li e ouvi muitas coisas que foram ditas depois do que aconteceu no jogo de Hong Kong, por isso decidi fazer este vídeo para dar a explicação do que realmente é verdade e não ter que ler coisas falsas", disse Messi.

O camisa 10 foi vaiado depois de não ter participado do jogo, o que provocou a ira dos torcedores que pagaram até US$ 4,8 mil (R$ 23,8 mil na cotação atual) para vê-lo em campo.