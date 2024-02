Daniel Alves é convocado pela Justiça espanhola e ouvirá sentença na quinta

A audiência ocorrerá pela manhã (horário local) e não será aberta ao público. Daniel Alves pode ser condenado a até 12 anos de prisão.

Decisão cabe recurso. Seja qual for a decisão dos juízes, as partes poderão apresentar um recurso, que levaria o caso à Sala de Apelações do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

O Ministério Público pediu nove anos de pena a Daniel Alves, enquanto a acusação pede 12 anos. Esta é a pena máxima por agressão sexual.

O julgamento

Daniel Alves foi julgado no início de fevereiro, mas não ouviu sentença. O julgamento durou três dias.

Na sequência, três juízes analisam as provas e depoimentos. A expectativa era que a sentença saísse apenas no início de março.