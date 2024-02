Goleiro Bruno, Ronaldinho, Edmundo: relembre outros jogadores que já foram presos

Ele não teve contratos de patrocínio rompidos. Durante a prisão domiciliar, ainda no Paraguai, Ronaldinho costumava fazer festas e receber modelos em hotel de luxo, na capital Assunção.

Edmundo

Jogador do Flamengo, em 1995, Edmundo se envolveu em um acidente de trânsito que vitimou três pessoas. Ele foi condenado, em 1999, a quatro anos e seis meses de prisão, em regime semiaberto, por homicídios culposos e lesões corporais de outras três pessoas. Quando se deu a condenação, ele defendia o Vasco.

A reclusão durou apenas um dia. Ele chegou a sair da cadeia direto para um treinamento com o elenco vascaíno. O presidente do clube, Eurico Miranda, proibiu que repórteres falassem com Edmundo ou que o assunto fosse abordado com outros jogadores nas entrevistas. Em 2011, já aposentado, o então comentarista não cumpriu uma decisão judicial para se apresentar à polícia, ainda sobre o caso. Ele foi preso também somente por um dia. A defesa alegava prescrição do crime, que foi reconhecida ainda naquele ano.

Maradona

Com a trajetória marcada pelo uso de drogas, principalmente pela suspensão durante a Copa do Mundo de 1994, Maradona foi preso em 1991, em Buenos Aires, por substâncias proibidas encontradas em seu apartamento. Na prisão, o problema foi a cocaína. Três anos depois, quando voltou a jogar um Mundial pela Argentina, o doping flagrou efedrina, substância usada para perder peso.