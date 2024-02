Sentença de Daniel Alves pode sair em 10 dias; veja possíveis cenários

A advogada de Daniel Alves fez uma argumentação técnica com base em provas coletadas no banheiro da discoteca Sutton e nos vídeos do circuito interno de TV, em que tentou corroborar o depoimento de seu cliente e tirar peso das declarações da denunciante. "O relato dela não é válido como prova judicial", afirmou.

Cabe recurso

Seja qual for a decisão dos juízes nos próximos dias, as partes poderão apresentar um recurso, que levaria o caso à Sala de Apelações do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

Caso a defesa ou a acusação queiram apelar de uma decisão da Sala de Apelações, a instância final seria o Tribunal Supremo da Espanha.