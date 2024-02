Cruzeiro sofre com Bala e cai contra o Sousa na estreia na Copa do Brasil

A chuva marcou presença no Marizão: voltou a chover forte em Sousa na metade do primeiro tempo e o gramado, que já estava castigado, ficou ainda pior.

Com o campo dificultando a troca de passes do Cruzeiro, o Sousa se animou no jogo. Machado vacilou e perdeu para Diego, que carregou e chutou forte, para boa defesa de Rafael.

O Sousa cresceu no final do primeiro tempo. A zaga do Cruzeiro afastou, a poça 'ajeitou' a bola e Jackson emendou uma pancada. Rafael espalmou mais uma.

No segundo tempo, o Cruzeiro retomou o controle do jogo e conseguia trocar passes, mesmo com o campo ainda alagado. Entretanto, o time mineiro tinha dificuldades para finalizar no gol do Dinossauro.

O Sousa tentava repetir as esticadas que deram certo no primeiro tempo, mas, na etapa final, o Cruzeiro conseguiu neutralizar as tentativas do time da casa.

O tempo foi passando, e o Sousa se atirou ao ataque, buscando o gol para se classificar. O Cruzeiro, consciente que o empate servia, se armou para o contra-ataque, mas foi surpreendido ccom os gols do Sousa-PB.