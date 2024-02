Brasileiro decide no fim, e Porto vence Arsenal nas oitavas da Champions

O Arsenal agora volta as atenções para o Campeonato Inglês e recebe o Newcastle no sábado (24). Já o Porto, que teve início ruim no Português, busca recuperação contra o Gil Vicente, no domingo.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

O jogo começou bastante estudado e sem grandes chances. Nenhum dos dois times finalizou a gol nos primeiros quinze minutos.

Galeno desperdiçou duas oportunidades incríveis no mesmo lance. Conceição cruzou, o brasileiro chutou forte e a bola explodiu no travessão e voltou nele, que jogou para fora no rebote.

Apesar de o Arsenal controlar a posse de bola com 70%, foi o Porto quem levou mais perigo ao gol adversário no primeiro tempo. O time da casa conseguia recuperar a bola e acelerar o jogo, com o trio de ataque veloz.

O jogo melhorou e ficou mais aberto na segunda etapa, com os dois times buscando atacar e chegando na área do adversário. Troca franca nos primeiros minutos.

Defensivamente, o Porto conseguiu neutralizar os melhores jogadores do Arsenal, que não criaram perigo e não acertaram o gol de Diogo Costa durante todo o jogo.