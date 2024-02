Mercado da bola: ex-Corinthians em novo time, 'Messi' no São Paulo e mais

Mais notícias

"Messi" no São Paulo. O Tricolor registrou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF o contrato do pequeno Lionel Messi da Silva. O garoto de apenas 11 anos de idade, que tem o nome em homenagem ao astro argentino, assinou um "registro para iniciação desportiva" com o clube. No ano passado, o jovem jogador assinou um vínculo federativo, que somente permitia o atleta disputar competições de futsal e campo. Ele está no clube desde fevereiro de 2022.

De Goiânia a Porto Alegre. O Inter contratou o volante Fernando, que estava no Vila Nova. O jogador já era alvo gaúcho quando defendia o Sevilla (ESP). Os gaúchos não conseguiram contratar Fernando em sua primeira investida, ainda no início deste ano. O jogador preferiu defender o Vila Nova para estar mais perto de sua família em Goiânia.

Caso André Silva. O São Paulo tem o centroavante André Silva, do Vitória de Guimarães (POR), no radar, mas vê a negociação como bastante complicada. Ele está valorizado no clube português e marcou 13 gols em 27 partidas nesta temporada. O São Paulo acredita que não conseguiria o atleta por empréstimo — o brasileiro quase foi negociado com o futebol italiano na última janela, e o Tricolor entende que os portugueses só aceitam vender o jogador.

Números do reforço alviverde. Rômulo, quinto reforço do Palmeiras na temporada, já vem mostrando seu potencial desde 2023, ano em que foi líder do Novorizontino em participações em gols pela Série B. Desde então, ele soma bons números com a camisa do time do interior. São 60 jogos, sendo 32 como titular, em jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro e Série A2 do Campeonato Paulista. Na 2ª divisão, Rômulo marcou sete gols e deu quatro assistências em 32 jogos disputados.