Fratura pode tirar Yuri Alberto do Paulista; especialistas explicam lesão

Tempo de cicatrização e consolidação da fratura vai de quatro a seis semanas. Variação depende do organismo de cada um, distância entre fragmentos, mas a fase de calcificação começa em 4 semanas. Tendência que se calcifique em até oito semanas, algumas pessoas com seis semanas não têm mais dor, depende da evolução de cada caso. Nemi Sabeh Jr, experiência de 12 anos como coordenador médico da seleção brasileira feminina de futebol e membro do núcleo de especialidades do Hospital Sírio-Libanês

Deve evoluir bem com tratamento conservador. Como não dá para imobilizar o tórax, e se respira o tempo inteiro, normal que na respiração tenha um pouco de dor e leve um tempo a mais para cicatrizar, em torno de seis semanas. Alberto Gotfryd, ortopedista especialista em coluna pelo Hospital Albert Einstein

Fratura entre quatro e seis semanas em média de tempo de consolidação. Uma média de umas oito semanas pelo menos para estar voltando, tempo de recuperação e tudo mais, para ser um pouco mais conservador. Antes de quatro semanas não dá porque não consolidou ainda. Bernardo Sampaio, fisioterapeuta e diretor clínico do ITC Vertebral

Tratamento

Depois da melhora da dor inicial, já traz o atleta para fazer exercício sozinho. Durante 15 a 20 dias, é repouso relativo. A partir da melhora da dor, retoma trabalho de preparação física de cardio para não perder o condicionamento. Depois de três semanas, passa para musculação. O problema é o contato. Durante a calcificação, já consegue voltar para a academia, fazer trabalho sozinho. Depende muito da cicatrização e de como ele está confortável, de girar o corpo, fazer mudança de direção. Em 99% dos casos de fratura, gruda, não causa nenhum tipo de sequela. Nemi Sabeh Jr