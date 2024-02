De Pena já teve acerto com o Vasco, mas ligação de técnico o levou ao Inter

No radar do Vasco, Carlos de Pena esteve muito perto de vestir a camisa cruz-maltina há dois anos, mas os caminhos o levaram para o Internacional em cima da hora.

O que aconteceu

O Vasco negociou com De Pena no começo de 2022. As conversas avançaram a ponto de haver um acerto verbal entre as partes.

O jogador estava no Dínamo de Kiev e havia sido liberado devido à guerra na Ucrânia. A ideia era um vínculo de empréstimo até junho, podendo ser prorrogado até dezembro.