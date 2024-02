Clubes da Série A devem faturar bilhões com direitos de TV; veja valores

O colunista Rodrigo Mattos informou no quadro "Finanças do Esporte", que acontece toda sexta no De Primeira, quanto os clubes da Série A devem faturar com a comercialização dos direitos de TV do Brasileirão 2025. Os direitos relativos ao campeonato deste ano já estão negociados com o Grupo Globo.

Os nove clubes da Série A que estão na Libra receberam uma oferta de R$ 1,3 bilhão (mais variáveis de pay-per-view) da Globo pelo Brasileirão 2025. São eles: Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Bahia, Vitória, Atlético-MG, Grêmio e Red Bull Bragantino.

Já os 11 clubes da Série A que estão na Liga Forte União abriram negociação com o mercado e também buscam ultrapassar a casa do bilhão. O grupo é composto por Fluminense, Inter, Athletico-PR, Atlético-GO, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza, Juventude, Botafogo, Cruzeiro e Vasco.