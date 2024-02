Vasco vira sobre Botafogo, ofusca golaço de bicicleta e volta ao G4

Medel manda recado. Suspenso por ter sido expulso contra o Fluminense, o zagueiro Medel "mandou um recado" subliminar. Presente no Nilton Santos, ele esteve em campo, antes da bola rolar, com uma camisa com a frase: "Resistiremos: contra tudo e contra todos". Tal frase foi usada pelo próprio Vasco para protestar contra a arbitragem deste Campeonato Carioca.

Classificação e jogos Carioca

Botafogo vira a chave para a Libertadores. O Botafogo agora vira a chave para o jogo mais importante do primeiro trimestre: o duelo contra o Aurora, na Bolívia, pelo jogo de ida da chamada "Pré-Libertadores", oficialmente conhecida como segunda fase. A partida acontecerá nesta quarta-feira (21), às 21h30.

Semana de descanso. O Vasco terá uma semana de treinos e volta a campo somente no sábado, contra o Volta Redonda, no Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

O jogo

O Botafogo demonstrou superioridade no primeiro tempo. O Alvinegro conseguiu encurralar o Vasco no campo de defesa com toques rápidos e envolveu a defesa vascaína, que pareceu sentir as ausências de Medel e João Victor. O time de Tiago Nunes teve um gol anulado pelo VAR, fez outro e poderia ter feito mais, porém, sentiu o empate e o Cruzmaltino passou a explorar com certo perigo os contra-ataques.

Na etapa final, os times proporcionaram, talvez, o melhor jogo do Campeonato Carioca. Teve de tudo um pouco. Muitos gols, incluindo um golaço de bicicleta, e uma troca franca, que só quem ganhou foi o torcedor. O Vasco foi um pouco mais efetivo e se aproveitou de dois pontos do Botafogo: a desatenção alvinegra e o conhecido abatimento da equipe quando fica atrás do marcador.