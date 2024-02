O tour de Dorival: técnico vai à Europa ver jogadores antes de 1ª lista

A comissão técnica avalia que tem muitos jogadores para observar no país. Por isso, foram seis dias para as outras três cidades, mas serão dez na Inglaterra. Ele esteve em PSG x Real Sociedade antes de viajar ao Reino Unido.

Dorival está com os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero para se dividir pelos estádios. No dia 24, por exemplo, a comissão irá se dividir para acompanhar Aston Villa x Nottingham Forest e Arsenal x Newcastle. No primeiro jogo, o zagueiro Murillo e os volantes Douglas Luiz e Danilo devem estar em campo; no segundo, os frequentemente convocados Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Bruno Guimarães serão o foco.

A comissão não irá repetir a estratégia para ir até Portugal para o duelo entre Porto x Arsenal. Dorival está focado nos muitos nomes na Inglaterra e deve visitar também Centros de Treinamentos de clubes.

Jogos com a presença de Dorival e/ou comissão

Atletico de Madrid x Athletic (07/02)

Real Madrid x Girona (10/02)