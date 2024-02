Santos segue brecado pela Fifa e deve perder prazo por inscrição de reforço

O Santos ainda não chegou a um acordo com o ex-técnico Fabián Bustos e o Transfer Ban, punição imposta pela Fifa, segue valendo. Com a proibição, o clube não deve conseguir inscrever novos reforços no Paulista.

O que aconteceu

A diretoria do Santos esteve otimista pela negociação com Bustos, mas ainda não chegou em um denominador comum. O Peixe bate o pé pelo parcelamento da dívida, enquanto o treinador quer receber de uma vez só.

O Transfer Ban é uma punição administrativa que a FIFA aplica aos clubes pelo não pagamento de transferências internacionais. No caso do Santos, por uma dívida de rescisão contratual com Fabián Bustos.