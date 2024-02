Campeão no São Paulo, antiga aposta de Ceni tenta frear embalo do Inter

Lucas gostou tanto que guardou as luvas e não usou. Ceni, anos mais tarde, quando soube disso, deu uma bronca no garoto.

Ele é muito detalhista, ambicioso, profissional na concepção da palavra, sempre nos passou muitas lições, muitos aprendizados do que nós teríamos que fazer, do preço que nós teríamos que pagar se a gente quisesse ser goleiro de alto nível. Como treinador, também foi um cara muito vitorioso, um cara que é obcecado por vencer, um exemplo mesmo de profissional, que me ensinou, me passou muitas lições, muitas coisas que eu carrego na carreira até hoje. Tive muitas oportunidades de conversar com ele, imagina você conversar com seu ídolo, uma pessoa que você admira tanto e ser um cara tão simples que muitas vezes não tem nem noção do que ele representa para um jovem como eu, que olha para ele como um ídolo mesmo, então foram muitos momentos marcantes que eu passei ao lado do Rogério e que eu carrego para sempre comigo. E espero um dia poder enfrentá-lo ou trabalhar junto com ele novamente para que eu possa continuar aprendendo aí com ele

Desejo de voltar ao São Paulo?

"Meu contrato com o São Paulo se encerrou em janeiro de 2018, na época a gente tinha até uma conversa sobre renovação bem avançada, mas aconteceu que o São Paulo acabou contratando o Jean, do Bahia, e aí ficariam cinco goleiros para o profissional, eu tinha a opção de ser emprestado para algum outro clube, o que acabou não acontecendo, mas são coisas que acontecem no futebol. Claro que na época eu gostaria de ter continuado, fiz tudo que estava no meu alcance para continuar no clube, mas acabou não acontecendo. Com certeza, um clube como São Paulo, a gente tem o desejo de voltar um dia, um clube que eu tenho um carinho enorme, uma gratidão eterna por tudo que fez por mim, vou sempre ser muito grato ao São Paulo por tudo que me proporcionou, por me ajudar a realizar muitos dos sonhos que eu tinha, então com certeza, se um dia eu tiver a oportunidade de voltar para o São Paulo, voltarei com a maior felicidade do mundo."

Depois do São Paulo...

Alçado ao time principal por Ceni, Lucas não teve muitas oportunidades de jogar. Depois do São Paulo, esteve emprestado ao Santos, onde foi colega de jogadores como Rodrygo, Gabigol, Yuri Alberto, entre outros. Sua passagem pelo Peixe o enche de orgulho e teve fim com o encerramento do time sub-23, do qual fazia parte.